Folle corsa lungo la statale, fermato e arrestato: nascondeva 15 chili di hashish nel vano della ruota di scorta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Manovre spericolate a forte velocità sulla superstrada tra Bari e Brindisi nonostante la pioggia battente. Le telefonate preoccupate di numerosi automobilisti al 112 hanno messo inallarme i carabinieri di Brindisi che intercettatata e bloccata la vettura, una Fiat Bravo di colore grigio scuro,hanno scoperto contenere un grosso quantitativo di droga: oltre 15 chili di hashish.L’auto è stata fermata lungo la complanare della Strada Statale 16 svincolo per il Rione S.Elia a Brindisi. Nel corso del controllo il giovane automobilista, Luigi Direda, 27 anni, di Cerignola, ha sin da subito evidenziato segni di insofferenza, è apparso particolarmente nervoso e agitato, per questo motivo è stato perquisito. Nel portabagagli e precisamente nell’alloggiamento della ruota di scorta è stata trovata una borsa da calcio con all’interno 15 involucri in cellophane contenenti la droga. L’uomo è stato arrestato.