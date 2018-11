Fiamme nella notte: a fuoco un'agenzia di pompe funebri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Incendio la notte scorsa in pieno centro a Brindisi. In fiamme è andata l'agenzia di pompe funebri di Danilo e Giacomo Leo, in via Cristoforo Colombo. La pista dolosa è quella maggiormente battuta, visto che la polizia avrebbe trovato i resti di una bottiglietta con liquido infiammabile. Ingenti i danni all'interno dei locali.