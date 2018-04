Fiammata dal Petrolchimico di Brindisi: odore acre avvertito al rione Casale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova fiammata poco fa dal “camino” del petrolchimico di Brindisi, fenomeno che dall’azienda e dal sindacato dei chimici si tende a “normalizzare” come fenomeno di messa in sicurezza degli impianti. La fiamme che si leva dalla torcia più alta di Versalis è visibile in tutta la città e fino a 20 chilometro sulla costa.Dal quartiere Casale, a nord di Brindisi, si lamenta un forte odore acre che ammorba il quartiere. Non si segnalano tuttavia particolari disagi.