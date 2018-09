Festa allo ZooSafari: è nato un ippopotamo/La foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Un ippopotamo di circa 40 chili è nato allo zoosafari di Fasano (Brindisi). Il lieto evento lo scorso 4 settembre. Non si sa ancora se si tratta di un maschio o di una femmina, in quanto la madre, che gli operatori chiamano Maria e che si trova nel parco dal 1997, non consente a nessuno di avvicinarsi. Gli esperti hanno però potuto accertare che il piccolo è in ottima forma, si nutre del latte materno.Gli ippopotami in natura vivono in Africa a sud del Sahara: possono raggiungere i 4 metri e mezzo, con altezza di un metro e mezzo e peso dalle 3 alle 4 tonnellate e mezzo. Vive in laghi, pozze e fiumi a lento corso, dove nuota abilmente anche sott’acqua. L’accoppiamento non è stagionale ma vi sono picchi in febbraio ed agosto, con nascite più concentrate in ottobre ed in aprile. La gestazione dura circa 8 mesi e l’unico piccolo pesa alla nascita dai 27 ai 50 chili.