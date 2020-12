Ferito con un colpo di fucile il giorno di Natale, si stringe il cerchio sul responsabile

Una persona è stata portata in caserma ed è stata sottoposta alla prova dello stub, all'esito delle prime indagini sul ferimento di un uomo raggiunto da un colpo di fucile il giorno di Natale, all'ora di pranzo. La vittima, rimasta ferita, è un 41enne di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, Lorenzo Scalinci. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della locale stazione. L'uomo è rimasto vittima di un agguato mentre era in auto e si stava recando a casa di un parente. Il colpo ha oltrepassato lo sportello e lo ha raggiunto a un braccio. È ricoverato all'ospedale di Brindisi, ma non è in gravi condizioni.

