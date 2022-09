Fasano, via Ancona. Il tecnico sui social: una decisione presa dalla squadra

Esonerato Francesco Ancona, tecnico della Junior Fasano, militante in serie A di pallamano.

La comunicazione

«Dopo dieci anni sulla panchina della Junior Fasano e oltre 25 anni da giocatore di cui 15 da capitano - si legge nel post pubblicato sui social dallo stesso Ancona - è giusto che sia io stesso a comunicare che, con decorrenza immediata, per volontà della squadra con a capo il capitano Flavio Messina, sono stato esonerato dal ruolo di allenatore della Prima squadra. Allo stesso tempo lascio ogni altro ruolo ricoperto nella Junior Fasano. Ringrazio la società per tutti gli anni passati insieme e per tutti i successi raggiunti».

E' già caccia al sostituto

Tra i possibili sostituti di Francesco Ancona, si vocifera il possibile arrivo dell'ex Pasquale Maione.

Intanto, si è svolto a Vienna il sorteggio che ha definito gli abbinamenti del 2° turno della E HF European Cup. La Junior Fasano, che torna a disputare una competizione europea dopo 8 anni, affronterà la Minaur Baia Mare. La gara d'andata si disputerà in terra pugliese il 29 o 30 ottobre, mentre il match di ritorno, in Israele, è in calendario il 5 o 6 novembre.