Muore in casa dopo un incidente sul lavoro: disposta l'autopsia

FASANO - Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulla morte improvvisa di un fasanese di 51 anni, Giuseppe Semeraro, persona molto conosciuta in città in quanto in passato aveva lavorato presso il Cinema Kennedy di Fasano. L’uomo, operaio presso un’azienda di materiale plastico di Monopoli, è deceduto questa mattina mentre si trovava nella sua abitazione ubicata in via Carlo Alberto a due passi da piazza Ciaia. Colto da malore è stato subito soccorso da una ambulanza del 118, i cui sanitari però hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma invano. Il 51enne è spirato prima ancora che venisse caricato in ambulanza. Pare che a causare la morte sia stata una emorragia interna. Come da prassi il personale del 118 ha avvertito i Carabinieri che, giunti sul posto ed acquisite le prime informazioni dai familiari di Semeraro, hanno informato dell’accaduto il sostituto procuratore di turno il quale ha disposto il trasferimento della salma a Brindisi, in attesa di disporre ulteriori accertamenti medico-legali per cercare di fare piena luce sulle cause della morte. Secondo le prime indiscrezioni il 51enne avrebbe avuto un incidente sul posto di lavoro nei giorni scorsi ma non avrebbe dato molto peso a quanto accaduto. Poi il tragico epilogo. © RIPRODUZIONE RISERVATA