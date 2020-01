Morto Giovanni Custodero, il "guerriero" dello sport

FASANO - Giovanni Custodero, il "guerriero sorridente", non ce l'ha fatta. Il 27enne di Pezze di Greco di Fasano, in provincia di Brindisi, , da qualche giorno sedato per lenire i forti dolori dovuti al sarcoma osseo contro cui combatteva dal 2016, si è spento nella sua abitazione circondato dai suoi affetti più cari.



Una lotta dura, quella affrontata da Giovanni, che ha mostrato una forza difficile da far capire con le parole. Non si è mai arreso ma anzi ha sempre portato avanti un messaggio di positività che ora non deve essere disperso. Lo dobbiamo a lui, che continuerà a sorriderci. Ultimo aggiornamento: 11:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA