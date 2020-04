Dalla mamma del "guerriero" le mascherine per Oncologia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La generosità dei fasanesi è inarrestabile. In questo periodo di emergenza, difficile per tutti, chi ha le possibilità trova sempre il modo di compiere gesti solidali verso chi invece ha più bisogno. Giovanni Custodero, il calciatore guerriero 27enne di Pezze di Greco che da quattro anni lottava contro il cancro e scomparso lo scorso gennaio, continua a vivere nelle iniziative di solidarietà portate avanti dai suoi familiari e dalla neonata associazione Giovanni Custodero Il Guerriero sorridente che ha sede nella più popolosa frazione fasanese. Elena Maggi, la mamma-coraggio di Giovanni, ha realizzato nei giorni scorsi una delle prime iniziative di solidarietà messa in campo dalla associazione. Con la collaborazione dei volontari di Protezione civile di Montalbano ha consegnato presso la Unità Operativa di Oncologia dell'ospedale Umberto I di Fasano un importante numero di mascherine realizzate artigianalmente da Marilena Laguardia, una volontaria dell'associazione. Le mascherine saranno destinate ai pazienti oncologici che quotidianamente si sottopongono alle cure presso il reparto diretto dalla dottoressa Giustina Ricciardi, e ai familiari degli stessi pazienti. Un semplice ma importante gesto di solidarietà quello di Elena Maggi per venire incontro alle croniche carenze di mascherine che si stanno registrando in questo periodo. Anche la Concessionaria Nuova Auto 3, nella persona dell'amministratore Marcello Di Bari, ha scelto di donare 1000 mascherine al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Ostuni, diretto da Lello Di Bari, oltre ad aver effettuato una donazione alla Protezione Civile Nazionale. Questo dimostra come basti poco per fare la differenza e per avvicinarsi sempre più alla luce, alla fine di questo buio tunnel di sofferenza. Anche in questo caso non sono mancate le parole di stima e di ringraziamento del primario Di Bari.Anche il Rotary Club di Fasano è intervenuto in favore delle famiglie bisognose della città le cui difficoltà sono state accresciute dalla pandemia. Il sodalizio, presieduto quest'anno da Maximiliano Galizia, ha donato 1500 euro al Banco Alimentare gestito dalla parrocchia di San Giovanni Battista. La somma sarà gestita dal parroco don Sandro Ramirez per aiutare le famiglie fasanesi rimaste senza alcun sostegno economico e che faticano a fare la spesa. «Ci è sembrato il modo più diretto e veloce di intervenire in questa drammatica crisi - ha dichiarato Galizia che, medico rianimatore, è in prima linea all'ospedale di Monopoli nella lotta alla pandemia -. E' un primo passo, il Rotary continuerà ad essere al fianco della comunità di Fasano».