Lite con gli impiegati comunali, arriva la Municipale: 65enne tenta la fuga, ma si sente male

Ultimo aggiornamento: 14:10

Litiga con gli impiegati comunali, aggredisce gli agenti della Polizia Locale e poi si sente male finendo in ospedale. E’ quanto accaduto ad un 65enne di Fasano che ieri pomeriggio, per motivi legati probabilmente a qualche pratica, ha iniziato ad inveire contro il personale dell’ufficio Patrimonio del Comune di Fasano.Gli impiegati hanno chiesto l’intervento della Polizia Locale ma l’arrivo degli agenti invece di calmare l’uomo lo ha fatto ulteriormente infervorare tanto che l’anziano ha letteralmente aggredito i vigili urbani dopo di che è scappato. Rintracciato da altri agenti si è sentito male ed è stato ricoverato in ospedale ad Ostuni. Per lui, comunque, è scattata una denuncia.