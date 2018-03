No al dissequestro per i lavori al lido, l’imprenditore è pronto a lasciare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il Tribunale del Riesame ha rigettato, nei giorni scorsi, la richiesta di dissequestro del cantiere avviato da un noto imprenditore, tramite una sue società, sulla Savelletri-Torre Canne, nelle adiacenze dell’ex Fortino, dove si stava realizzando un lido privato nel quale era previsto anche un manufatto removibile in legno di 200 mq per ospitare cucina e bar. Sulla vicenda si è tenuto conto anche della relazione negativa presentata dal dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Fasano. Eppure il progetto era stato approvato proprio dall’ufficio tecnico del Comune di Fasano ed era in fase di realizzazione. L’intervento sul cantiere della Guardia di Finanza, il 22 febbraio scorso, accertò che nel corso dei lavori fosse stato realizzato un cordoletto in cemento magro largo 30 centimetri sul quale avrebbe dovuto essere montato il manufatto. E questo cordoletto non era stato evidenziato nel progetto presentato al Comune, per cui la stessa dirigente comunale che aveva assentito la realizzazione dell’opera, delegata dalla GdF a esprimere parere di conformità dei lavori eseguiti al progetto assentito, ha contestato una serie di reati, fra cui anche la “distruzione del paesaggio”.A nulla sono valse le argomentazioni fatte dai tecnici della proprietà che ritengono il cordolo in cemento indispensabile a reggere la struttura, assentita dallo stesso Comune. È certo che su questa vicenda si aprirà in seguito un lungo contenzioso giudiziario, anche perché sembra che per tutte le altre strutture simili sorte sulla costa da Savelletri a Torre Canne, sia stata adoperata una tecnica simile. La decisione del Riesame pare non sia andata giù all’imprenditore che ora sembra voglia ripristinare i luoghi e abbandonare l’idea progettuale sia per quanto concerne il lido privato sia quello pubblico che sarebbe dovuto nascere proprio accanto. Lo stesso dicasi per il parcheggio gratuito da 450 posti: anche questo non potrebbe più essere realizzato. Insomma sembra che De Picciotto, stanco di quanto stia accadendo, voglia rinunciare a questo investimento sul territorio di Fasano e non è detto che decida di spostare le sue attenzioni verso altri Comuni. Come detto la stessa società proprietaria del nascente lido privato ne avrebbe realizzato uno pubblico adiacente, a proprie spese e molto più ampio, che sarebbe stato messo a disposizione della collettività.