Investe un anziano in bicicletta e fugge: 70enne in ospedale, caccia all'auto pirata

Ultimo aggiornamento: 16:20

FASANO - Un fasanese di 70 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Fasano poco prima delle ore 10 di questa mattina su via Roma all’incrocio con via Degli Astronauti. Il 70enne era alla guida della sua bicicletta e stava percorrendo via Roma in direzione del centro cittadino, quando un’auto, una Volkswagen Up , che viaggiava nello stesso senso di marcia, mentre lo stava sorpassando, gli ha tagliato la strada per svoltare su via Degli Astronauti. Il ciclista è caduto rovinosamente sull’asfalto battendo la testa e riportando diversi graffi in varie parti del corpo.LEGGI ANCHE Tragedia sulla circonvallazione: podista investito e ucciso. Era il giorno del suo compleanno L’automobilista, invece di fermarsi, ha proseguito la marcia senza prestare soccorso al 70enne. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati a soccorrere il ferito. Altri hanno anche tentato di inseguire l’investitore per bloccarlo ma non ci sono riusciti. L’anziano è stato portato all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti. Le indagini per risalire all’automobilista pirata sono incarico alla Polizia Locale di Fasano.