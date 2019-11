Schianto sulla statale per l'asfalto bagnato: quattro feriti

Ultimo aggiornamento: 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FASANO - Complice il manto stradale reso viscido dalla pioggia, la statale 172 dir aè stata teatro di un grave incidente nel pomeriggio, intorno alle 15. Lo schianto in località Laureto, all’incrocio per contrada "Coschitella".Tre i mezzi coinvolti: due vetture (una Skoda e una Fiat 500) e un autoarticolato. Quattro le persone rimaste ferite, due delle quali (le più gravi) viaggiavano a bordo della Skoda: curati sul posto dagli operatori del Servizio 118, tanto il conducente quanto il passeggero, entrambi di, sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri, mentre la Polizia Locale di Fasano ha regolato la viabilità e le lunghe code sulla Statale. Il traffico, infatti, è rimasto bloccato per circa tre ore.