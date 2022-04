Fasano, incidente con tre auto coinvolte: tre feriti

É di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata odierna sulla Statale 172, lungo la cosiddetta circonvallazione che dalla Statale 16 porta a Fasano, all’altezza della zona industriale nord. A restare coinvolti nel sinistro un furgone di un’azienda di Noci condotta da un nocese, una Hyundai Tucson condotta da un giovane di Locorotondo e una Fiat Seicento alla cui guida vi era un anziano fasanese. Sul posto si sono portate diverse ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare i tre conducenti all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Hanno riportato diverse ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono anche intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni.

Strada chiusa al traffico

La Statale è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo in entrambe le direzioni per permettere alla Polizia Locale di Fasano di effettuare i rilievi di rito, agli operatori dell’Anas di ripulire la carreggiata dai detriti e ai carri attrezzi di rimuovere i mezzi incidentati. Disagi si sono registrati per il traffico data l’importanza di quel tratto di arteria, collegamento tra la Valle d’Itria e le Statali 16 e 379.