Ruba dal presepe allestito in piazza le statue di San Giuseppe e la Madonna: scoperto e denunciato

Dal presepe in allestimento in piazza, trafugate alcune statue in cartapesta. Ma ci hanno messo solo qualche ora gli agenti della Polizia Locale di Fasano a scoprire l’autore del furto, avvenuto nella notte. Così le opere raffiguranti la sacra natività sono "rientrate" nel presepe, nella centralissima piazza Ciaia. Scoperto quanto accaduto ieri mattina, il personale del reparto di pronto intervento della Polizia Locale fasanese avviava un'attività info-investigativa finalizzata all'individuazione dell'autore del reato. Dalla visione delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza urbana, veniva immediatamente riconosciuto un giovane, già noto alle forze dell'ordine, il quale alle 00.30 circa si impossessava di cinque sculture giganti, rappresentanti San Giuseppe, la Madonna e l'angelo, oltre al bue e l'asinello. Gli agenti, acquisite utili informazioni sull’uomo, si attivavano immediatamente per cercarlo. Grazie ad un'approfondita conoscenza del territorio dimostrata dagli agenti, si riusciva a rintracciare nella stessa mattinata di domenica, I.D.M., 33 enne fasanese, denunciato all'autorità giudiziaria in stato di libertà.

Ultimo aggiornamento: 7 Dicembre, 11:14

