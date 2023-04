Rubate le magliette da tennis dei ragazzi per il torneo: sgomento negli spogliatoi

Rubate le magliette dei ragazzi impegnati nel trofeo Kinder presso il Tennis Club a Selva di Fasano. Il furto si è verificato tra la serata di sabato 15 e l’alba di domenica 16 aprile presso la struttura di viale del Leccio a Selva di Fasano dove ha sede proprio il Tennis Club Fasano.

Dopo aver forzato la finestra del locale bar e della segreteria della associazione sportiva, il ladro, (o i ladri,al momento non è dato sapere se ad entrare in azione sia stato un solo malvivente o più malfattori), ha asportato via alcune cialde di caffè e alcune lattine di Coca Cola.

Il furto

Dalla segreteria, poi, sono state trafugate 150 magliette da Tennis che erano destinate ai ragazzi dai 14 ai 16 anni impegnati nel torneo “Tennis Trophy – Fit”. Si tratta di magliette che erano state donate al Tennis Club dallo sponsor “Kinder Trophy” e per questo dall’importante valore simbolico, oltre che economico, per i tantissimi ragazzini impegnati nel torneo. Sul furto indagano i Carabinieri della stazione di Fasano, presso i quali il presidente del Tennis Club Stefano Lozupone ha sporto regolare denuncia.