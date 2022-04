Fasano, vandali in azione nel parco dedicato a Custodero

Vandali in azione nel parco di Pezze di Greco . Nella notte tra l’8 e il 9 aprile scorsi ignoti balordi hanno danneggiato la porta di ingresso della struttura ubicata al centro della villetta che si trova alla periferia sud della più popolosa delle frazioni fasanesi. Struttura destinata al bar che ha funzionato nei primi anni di apertura della villetta ma che da un po’ di tempo è chiusa in attesa che il Comune di Fasano (proprietario dell’immobile e della villetta) la assegni ad un gestore. I vandali hanno infranto la vetrata della porta di ingresso della struttura, probabilmente con una pietra o con un altro corpo contundente. Forse al fine di aprire la porta e penetrare all’interno del locale.

Il colpo

Una azione veramente squallida, con ogni probabilità posta in atto da uno o più bontemponi che evidentemente quella notte non avevano altro di meglio da fare. Nei giorni scorsi il dirigente del settore patrimonio del Comune fasanese ha sporto denuncia di quanto accaduto presso la vicina Stazione dei Carabinieri. Resta l’amaro in bocca per chi frequenta quotidianamente la villetta e se ne prende cura. Come ad esempio i soci dell’associazione “Giovanni Custodero – Il guerriero sorridente” che da mesi ormai si preoccupano di tenerla pulita anche perché all’interno del parco è stato installato un monumento (un elmo) dedicato proprio a Giovanni. «Quanta tristezza nel vedere quanto accaduto venerdì – spiega la vicepresidente del sodalizio Mariana Custodero -. Sono intervenuti vigili e carabinieri ma purtroppo oramai questa parte della villetta è alla deriva. Noi abbiamo fatto il possibile per garantire, da semplici volontari, un'adeguata cura e pulizia per il bene e la felicità dei nostri piccoli, delle famiglie, ma ad un certo punto, nell'area bar, ci siamo dovuti fermare per l'incolumità dei nostri associati volontari. Pare che a breve ci sarà un bando pubblico, io auspico che chi dovesse vincerlo, tenga a cuore questo spazio e lo faccia rivivere al meglio. Nel frattempo noi continueremo a dedicarci all'area giochi».

E’ il caso, quindi, che l’ente comunale guidato da Francesco Zaccaria avvii subito tutte le procedure per poter assegnare il bar della villetta ad un gestore che finalmente lo riapra al pubblico.