Fasano, la Gdf scopre falso odontoiatra: effettuava estrazioni di denti, installazioni di protesi senza titolo ed evadeva il fisco. Denunciato

Un igienista dentale che esercitava abusivamente la professione di odontoiatra, senza avere alcuna abilitazione specifica, e che peraltro non ha dichiarato al fisco corrispettivi per circa 500mila euro: lo hanno scoperto i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Fasano, in provincia di Brindisi nel corso di una verifica fiscale in un centro medico dentale.

La presunta condotta illecita, che non coinvolge gli altri professionisti operanti nel centro medico, risulta supportata dalle dichiarazioni di numerosi clienti/pazienti, che hanno riferito di essere stati sottoposti a terapie come estrazioni di denti, installazioni di protesi, ecc., che possono essere effettuate solo da chi esercita la professione di odontoiatra. Il falso dentista, al termine degli accertamenti, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Brindisi, che sulla scorta delle investigazioni ha emesso l'avviso di conclusione indagini per il reato di esercizio abusivo della professione medica.