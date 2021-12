Fasano, evade dai domiciliari: arrestato 43enne

A Pezze di Greco di Fasano, in provincia di Brindisi, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per evasione un 43 enne del luogo. In particolare, i militari, nell'ambito dei controlli alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, hanno accertato che l'uomo, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, si era allontanato dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione. Le immediate ricerche consentivano di rintracciarlo all'interno dell'attigua abitazione di un familiare e di trarlo in arresto. Il 43enne, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà così come disposto dall'Autorità Giudiziaria, pertanto è stato nuovamente sottoposto alla misura detentiva violata.