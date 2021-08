Discoteca nel lido con 200 persone a Savelletri: proprietario multato e serata sospesa

Duecento persone a ballare in un lido, in barba alle norme in vigore per il contrasto al Covid-19. La scoperta - con relativa multa al gestore del locale - è stata fatta dai carabinieri della compagnia di Fasano, in provincia di Brindisi, nell'ambito dei controlli alle attività commerciali notturne e alla movida.

I fatti

I controlli si sono concentrati in uno stabilimento balneare a Savelletri, marina di Fasano. Al proprietario e al gestore del lido è stato contestato di aver organizzato un evento danzante con la presenza di circa 200 persone. L'evento è stato sospeso e del fatto è stata avvisata la Prefettura di Brindisi per l'emissione del provvedimento di sospensione dell'attività.