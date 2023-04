Sfrecciano come pazzi lungo la strada che porta dal Canale di Pirro a Selva di Fasano seminando il panico tra gli automobilisti in transito e i residenti nella zona: accade in tutti i giorni festivi. Corse clandestine, di fatto, in moto. Ai centralini delle forze dell’ordine e della Polizia locale arrivano in poco tempo decine di telefonate. E tutte dello stesso tenore: «Mandate le pattuglie perché ci sono torme di centauri che hanno scambiato il tratto della statale dei trulli che collega Canale di Pirro a Selva di Fasano per una pista di motociclismo».

Il caso



La risposta non si è fatta attendere. I primi a muoversi sono stati proprio i carabinieri seguiti dalla Polizia locale che hanno proceduto al controllo di alcuni motociclisti e ne hanno sanzionato alcuni per la violazione del codice della strada. Il punto è sempre lo stesso: non sempre i centauri sono rispettosi delle regole. Domenica scorsa, ad esempio, sfrecciavano lungo la via per la Selva ben oltre i limiti di velocità vigenti su quel tratto di strada, compiendo sorpassi pericolosi per loro e per chi si è trovato ad incrociarli. Il problema, a quanto denunciano i residenti lungo la Fasano-Selva e nella località regina della collina fasanese, è che ci sono centauri che continuano a scambiare il territorio collinare fasanese per una pista di motociclismo e nessuno gli dice niente. O meglio i residenti della Selva, esasperati da questa situazione che con l’arrivo delle belle giornate si ripropone puntualmente ogni domenica, hanno provato a dire ai motociclisti che nei giorni di festa raggiungono la Selva da ogni angolo della Puglia di stare più attenti e di moderare (e non di poco) la velocità ma il loro tentativo non ha sortito alcun effetto.