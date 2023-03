Il Comune multa...sé stesso: i vigili urbani sanzionano il bus dell'ente

Polizia locale ligia al dovere. E non importa se ad intralciare la viabilità in questo caso è un mezzo del trasporto pubblico locale che dipende dal Comune di Fasano, cioè dallo stesso ente da cui vengono stipendiati gli agenti. È accaduto a Fasano dove un pullman che effettua il servizio di trasporto pubblico cittadino è stato multato in quanto ostruiva il passaggio carraio dell’ufficio postale centrale.

I funzionari delle Poste hanno allertato gli agenti di Polizia locale che, intervenuti sul posto, e constatando in effetti come il grosso mezzo ostacolasse, anzi, impedisse del tutto, l’entrata e l’uscita delle auto di servizio, non hanno potuto far altro che sanzionare. E così la multa ha fatto bella mostra di sé sul parabrezza del pullman anche perché l’autista in quel momento era assente. Ma a quanto pare una ragione, almeno a quanto ha spiegato lo stesso autista, c’era.

Il retroscena

Pare che il pullman si sia rotto e che si sia dovuto fermare necessariamente in quel punto che è, oltre tutto, proprio al capolinea del trasporto pubblico che garantisce i collegamenti(nei pressi della villa comunale) con lo scalo ferroviario e le diverse frazioni sparse sul territorio (Pezze di Greco, Montalbano, Torre Canne e Selva di Fasano).

Al di là della giustificazione (e della sfortuna perché solo qualche metro più in là non sarebbe accaduto nulla) resta, come detto, la solerzia e l’attaccamento al dovere degli agenti di Polizia locale che hanno multato senza pensarci due volte l’autobus per la violazione al codice della strada. Naturalmente a dover pagare il verbale sarà la Sita, la società che ha in appalto il trasporto pubblico a Fasano, responsabile in solido del comportamento dei suoi autisti.