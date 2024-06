Fasano, pronto il cartellone di eventi: tra gli ospiti Miller Noemi e Dolcenera. Il programma

Da Marcus Miller a Noemi, da Dolcenera a Valerio Lundini e Paolo Belli, passando per Serena Brancale e Mario Rosini, sarà una lunga estate di eventi, con il ricco cartellone di «Wow! Fasano», il calendario di quasi 50 eventi promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio, presentato ieri a Palazzo di Città.

Il cartellone

Gli spettacoli musicali si aprono con piazza Ciaia vestita a festa per i due grandi eventi della festa patronale, entrambi gratuiti: domenica 23 giugno il concerto di Mario Rosini, e lunedì 24 giugno l’esibizione di Noemi.

Grazie alla collaborazione del Comune di Fasano con le tante associazioni del territorio, non ci saranno solo i grandi concerti, come Marcus Miller in piazza Ciaia (Locus Festival - Info e biglietti su www.locusfestival.it e www.ticketone.it) ma anche tanto teatro, grazie alla Rassegna Katharà e agli appuntamenti con Teatro Pubblico Pugliese, che si terranno principalmente al Chiostro Dei Minori Osservanti e al Minareto, tanti eventi “disco” con il Festival Pensieri Correnti, Polifonic High Vibe Music & Art Festival e il Viva Festival, gli eventi per i più piccoli come “La notte Verde dei Bambini” a Savelletri e Torre Canne (a cura di Lab Communications) e la rassegna di teatro Kids, la musica d’autore con gli appuntamenti di Bari in Jazz al Minareto, la musica da camera con i concerti del Festival Organistico Internazionale alla Chiesa Trullo del Signore, e l’ormai tradizionale appuntamento di Fasanomusica con la rassegna di Poesia e Musica “L’antico richiamo”, che quest’anno si svolgerà al Minareto.

Il sindaco



«Quello presentato è un cartellone arricchito da musica, teatro, eventi per bambini e cultura – dice il sindaco Francesco Zaccaria – e si svolgerà nei luoghi più belli e caratteristici del nostro stupendo territorio. Circa 50 eventi molti dei quali dedicati a bambini e alle famiglie per permettere a tutti di vivere un’estate davvero “al settimo cielo” nel nostro territorio». «Ecco Wow! Fasano 2024 l’attesissimo programma di eventi dell'estate fasanese - dice l’assessore al turismo Pier Francesco Palmariggi - Anche quest'anno, vi invitiamo a partecipare numerosi a questo palinsesto ricco di appuntamenti di qualità dedicati a tutte le generazioni di cittadini e viaggiatori». «La stagione culturale prevista per quest'estate ha fondamentalmente due caratteristiche - dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli -: innanzitutto si propone di andare incontro ai diversi target di pubblico, dalle famiglie ai giovanissimi fino agli affezionati del teatro, inoltre si propone di rendere la fruizione di questi spettacoli davvero accessibile a tutti con biglietti che vanno dai 5 ai 10 euro».



