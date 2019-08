Attentato incendiario all'alba: nel mirino un pub

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FASANO - Un vero e proprio attentato incendiario quello ai danni del noto locale pub “Ciporti” sito ai Portici delle Teresiane a Fasano. L’attività commerciale è letteralmente andata a fuoco e la matrice è senza dubbio dolosa. Sul posto, allertata da uno degli esercenti presenti in zona, è immediatamente giunta una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ostuni. Presenti anche i carabinieri che, dopo la denuncia del proprietario, in queste ore stanno già provvedendo ad acquisire le immagini della telecamera presente sotto il porticato. Le fiamme si sono propagate in tutto il locale, senza fortunatamente procurare danni a passanti e agli esercizi commerciali adiacenti. Un gesto chiaramente doloso sul quale toccherà ora alla locale compagnia dei Carabinieri, fare piena luce. .