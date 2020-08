Assalto con il gas, il bancomat esplode, ma il colpo fallisce. Caccia ai banditi

Ultimo aggiornamento: 09:23

FASANO - Banditi sfortunati o maldestri quelli che, qualche minuto dopo le 4 di questa mattina, hanno fatto saltare il bancomat installato all’esterno della filiale della Banca Popolare Pugliese in via Roma a Fasano . I malviventi, dopo essere giunti dinanzi allo sportello bancario, utilizzando dell’esplosivo, probabilmente del gas, hanno fatto esplodere il dispenser eroga banconote. La deflagrazione non ha però aperto il bancomat come speravano i malfattori. La struttura esterna, infatti, ha retto l'urto e la cassa con i soldi è andata a finire all’interno della banca. Ovviamente l’esplosione ha fatto subito scattare l’allarme facendo convergere in pochi minuti in zona diverse pattuglie dei Carabinieri.A quel punto i malviventi non hanno avuto il tempo di tentare di portare a termine il colpo e sono fuggiti. Sul posto sono intervenute pattuglie dei Carabinieri della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Fasano, insieme al comandante della stessa, il capitano Daniele Boaglio, che stanno eseguendo i rilievi e gli accertamenti di rito per cercare di identificare gli autori dell'assalto. Stando alle poche indiscrezioni trapelate, dovrebbe trattarsi, appunto, solo di un tentativo di furto in quanto i cassetti col denaro sarebbero rimasti all’interno della struttura. Si attende, comunque, l’arrivo del personale della banca per cercare di quantificare eventuali somme trafugate. I danni strutturali sono ingenti.