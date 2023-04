«Sono sola, non ho più nessuno». I carabinieri vanno dalla nonnina di 92 anni e le regalano un uovo di Pasqua

Prima la soccorrono, poi la vanno a trovare in casa. Encomiabile gesto quello dei carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Fasano che il 22 marzo scorso sono intervenuti presso l’abitazione di una 92enne poiché un vicino di casa aveva segnalato la presenza della donna sul balcone che si lamentava e chiedeva aiuto.

Saliti a casa, i militari hanno rivolto parole di conforto e vicinanza all'anziana che confidava loro di sentirsi molto sola, poiché vedova e senza alcun parente vicino. L’intervento di prossimità messo in atto dai militari operanti ha consentito all’anziana signora di rientrare in casa rinfrancata e rassicurata.

Anche un uovo di Pasqua

Stamattina il comandante della stazione dei carabinieri di Fasano e i due militari del Radiomobile intervenuti quella notte, sono passati a salutare l’anziana signora, portandole in dono un uovo di Pasqua dell’Arma. Grande è stata la sorpresa della donna che ha ringraziato i militari per la vicinanza e l’affetto dimostrato.

«Un carabiniere non è solo un professionista della sicurezza – si legge in una nota del Nuovo Sindacato Carabinieri -. Nel suo bagaglio professionale non ci sono solo competenze, disciplina e forte senso del dovere, ma anche grandiose doti umane».