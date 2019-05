Farina conservata fra ragnatele, unto e muffe: nei guai un fornaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano adibito alcuni locali grezzi di uno stabile a deposito di generi alimentari e materie prime che avrebbero utilizzato nel panificio di San Pancrazio Salentino. L’intervento dei Nas ha accertato violazioni sulle norme di conservazione e ha posto tutto sotto sequestro. Sono stati i carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione e Sanità di Taranto ad eseguire l’ispezione e appurare che il panificio artigianale si serviva di due depositi per le farine e le materie prime, adibiti senza autorizzazione e mantenuti con gravi e carenti condizioni igieniche. Il titolare del panificio che si occupa della trasformazione di prodotti alimentari per la produzione giornaliera, conservava tutto in alcuni locali fatiscenti.I luoghi si presentavano infatti in pessime condizioni igienico sanitarie e strutturali. Le pareti divisorie erano state realizzate con tufi allo stato grezzo e vi era la presenza di moltissima polvere e unto non rimossi da tempo. Sul soffitto e sulle pareti è stata constatata la presenza di numerose ragnatele, nonché accertata la conservazione promiscua di prodotti alimentari e non alimentari. Secondo le regole di conservazione vigenti, le condizioni igieniche in cui sono state trovate le materie prime e gli alimenti che sarebbero stati utilizzati per la produzione del panificio, non rispondevano alle più elementari norme igieniche di conservazione.Tutto quanto trovato nei locali è stato posto sotto sequestro cautelativo con eventuale notevole danno economico per i gestori dell’attività. Si tratta infatti di merce per un totale di oltre 9 mila euro così suddivisa: 35 quintali di farina per un valore di 7mila euro, 205 chili di pomodori pelati per un valore di 600 euro e 80 litri di olio per un valore di 800 euro. I carabinieri del Nas hanno inoltre richiesto l’intervento del dirigente medico del Sian (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’Asl di Brindisi, il quale in relazione alle criticità riscontrate, ha disposto la sospensione immediata dei depositi alimentari e il divieto di utilizzo di un forno alimentato a gas e legna attivato abusivamente. Il valore complessivo delle infrastrutture ammonta a 350mila euro. Provvedimenti necessari che rispondono alle sanzioni previste nel caso di sofisticazioni degli alimenti.Nel caso specifico, infatti, la cattiva conservazione delle farine, in locali umidi e a contatto con muffe e funghi potevano alterare la salubrità degli alimenti con conseguenti danni alla salute pubblica. Il lavoro svolto dai militari del Nas mira esclusivamente alla tutela della salute pubblica attraverso i controlli su quelle che appaiono criticità dal punto di vista delle norme igieniche. Sono 38 in tutto i Nuclei che operano su territorio nazionale con ispezioni nei confronti dell’intera filiera agroalimentare, dal settore produttivo a quelli della distribuzione e della ristorazione. E con l’avvio della stagione estiva, la percentuale delle irregolarità aumenta a fronte delle attività sui litorali e nelle località turistiche. Spesso si tratta proprio di prodotti ittici mal conservati e consumati privi di adeguata cottura con forti rischi per i consumatori.