Fantacalcio solidale: gioca tutto il paese e il ricavato va all'Associazione nazionale tumori

Un mega campionato cittadino di Fantacalcio, messo su per raggiungere un obiettivo principale: la solidarietà. L'iniziativa è nata da alcuni giovani di Latiano che, come moltissimi altri, hanno deciso di cimentarsi nel gioco parallelo al campionato più famoso in Italia. Si versa una quota, si stabilisce una formazione composta da portiere, difensori, centrocampisti ed attaccanti che militano nel campionato di Serie A e sulla base dei voti in pagella rimediati dopo ogni giornata di campionato, dei gol fatti e subiti, si riceve un punteggio.



La bellezza dell'iniziativa latianese sta tutta nella scelta di devolvere le quote di partecipazione alla Fondazione Italia onlus, a sostegno degli ambulatori di prevenzione oncologica gratuiti organizzati da Ant, Associazione nazionale tumori, rappresentata nel Brindisino dalla fondazione Ant Rosanna Lodeserto di Torre Santa Susanna.



Tornando al campionato, l'iniziativa nata a Latiano si chiama FantaCapuVierdi e l'hanno ideata tre giovani del posto. «Un'iniziativa nata per caso, in un bar, nel più classico dei perché non facciamo un campionato unico per tutta Latiano?», racconta Nicola Muscogiuri, sostenitore Ant, che spiega: «Alcune cose, buttate lì, a volte cadono nel vuoto. Altre invece prendono forma, e questa è stata una di quelle volte. Una di quelle iniziative nate per caso, ma divenute concrete per scelta e impegno. Così, nonostante il poco tempo a disposizione, la lega creata in pochi giorni vanta al primo anno già 58 iscritti. Lo spirito con cui i partecipanti hanno aderito è lodevole».



«La voglia di tutti - dice ancora Muscogiuri - è quella di creare una competizione goliardica, con lo scopo unico di divertirsi. Vi sono anche dei premi mensili per chi totalizza più punti, premi che rispecchiano in pieno l'idea con cui nasce questa iniziativa: colazioni, panettoni, cesti, insomma, tarallucci e vino, tutti sempre gentilmente offerti in forma assolutamente gratuita. In un periodo in cui troppo spesso emergono le brutte notizie, questa iniziativa merita di essere notata, per evidenziare che tanti eventi belli e tante iniziative nobili avvengono anche nelle nostre comunità».



Ancor più importante è la circostanza che l'idea sia nata dai ragazzi: «Sono proprio loro conclude che sognando danno spazio alla fantasia ed alla creatività e spingono alla conquista del nuovo, qualunque esso sia».