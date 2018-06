Fanno esplodere il postamat ma il colpo fallisce: l'erogatore era vuoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FASANO - Nella notte scorsa, alle ore 3.23, la banda dei bancomat è entrata in azione a Montalbano, la frazione più a sud di Fasano. Ignoti hanno fatto esplodere lo sportello postamat allocato all'esterno dell'ufficio di Poste Italiane ubicato sulla centralissima via Teano, a poche centinaia di metri dalla piazza della frazione. Una esplosione, quasi sicuramente provocata da gas che generalmente viene insufflato all'interno dello sportello automatico, ha fatto svegliare di soprassalto i residenti della zona. I danni sono stati ingenti. La deflagrazione ha praticamente fatto saltare l'intero postamat sventrandolo, ed ha generato anche lesioni ai muri esterni ed interni della struttura. Non solo. Nelle fasi successive alla esplosione si sarebbe anche sviluppato un incendio. Ma il colpo sarebbe comunque fallito in quanto l’erogatore del denaro, proprio perché in passato preso di mira altre volte, era vuoto e funzionerebbe solo quando l’ufficio postale è aperto. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Fasano.