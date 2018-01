Famiglia finisce con l'auto contro un albero: grave bimbo di tre anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È di tre feriti gravi, tra cui un bambino di appena tre anni, il bilancio di un incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio sulla strada provinciale Ostuni-Francavilla Fontana, in territorio di Ceglie Messapica. Il minore ed i genitori sono ricoverati in prognosi riservata al Perrino di Brindisi.Per cause in via d’accertamento da parte dei carabinieri di Ceglie Messapica la Fiat Punto guidata dal papà, un 42enne nativo di Rutigliano, è finita contro un albero. Il violento impatto ha sbalzato dal seggiolino il piccolo, che ha riportato i traumi più gravi. Preoccupanti anche le condizioni della madre, una 30enne di Francavilla Fontana. L’incidente è avvenuto nei pressi del grande rondò che veicola verso la Città degli Imperiali, Ceglie Messapica e San Michele Salentino. Sul posto si è reso necessario l’intervento da parte dei vigili del fuoco di Ostuni, per estrarre i feriti dalla vettura.