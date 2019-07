Falsi braccianti, maxi truffa ai danni dell’Inps: 154 indagati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Falsi contratti di affitto e finte assunzioni, per una maxi truffa ai danni dell'Istituto nazionale di previdernza. E' quanto hanno scoperto le Fiamme Gialle della Compagnia della Guardia di Finanza di Brindisi, a conclusione di una complessa ed articolata attività d’indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica. Smascherata una frode ai danni dell’Inps, perpetrata da due imprese operanti nel settore agricolo, che hanno falsamente attestato l’impiego di 152 lavoratori, con un danno alle casse dell’istituto previdenziale ammontante a 410.000 euro. Gli accertamenti eseguiti dai finanzieri hanno permesso di individuare diverse modalità illecite usate dalle due aziende agricole, allo scopo di ottenere vantaggi economici non spettanti. Sono 154, in tutto, gli indagati.Il principale meccanismo fraudolento sarebbe consistito nel presentare all’Ente previdenziale falsi contratti di affitto di terreni agricoli situati nel territorio della provincia di Brindisi (riconducibili ad ignari ed estranei soggetti) nonché fittizie denunce aziendali e denunce di manodopera agricola attestanti l’impiego di lavoratori dipendenti, mai avvenuto, al fine di consentire l’indebita riscossione a questi ultimi di indennità di disoccupazione (comprensive di assegni per il nucleo familiare), malattia e maternità per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Emblematico il caso, riscontrato dai militari nel corso delle investigazioni, di un contratto stipulato con un affittuario già deceduto.