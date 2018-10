Fa pipì davanti ai bimbi della scuola: inseguito dai genitori, la polizia lo salva dal linciaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha rischiato di essere linciato da alcuni genitori inferociti. L’intervento della Volante della polizia ha salvato” un uomo che si era spogliato, per fare pipì, proprio davanti ai bambini che uscivano dalla scuola elementare situata sul corso Roma, a Brindisi.L’uomo è stato sorpreso, davanti al cancello della scuola, da un gruppo di genitori che attendevano i bambini. Lui ha tentato la fuga, ma è stato inseguito e bloccato nella vicina piazza Cairoli. La situazione a quel punto stata per precipitare, con i genitori intenzionati a dargli una lezione. Gli agenti della Volante, giunti proprio in quel momento, hanno però preso in consegna l’uomo, sottraendolo al linciaggio e portandolo in Questura per gli accertamenti del caso.