Torna in carcere dopo l'evasione dal domiciliari. A Brindisi, i Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno eseguito un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 32enne di Mesagne. Dopp l'arresto lo scorso 5 ottobre, il giovane si sarebbe più volte allontanato dal proprio domicilio e per lui è scattato l'arresto in carcere.