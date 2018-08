Esplosivo nel bancomat ma il colpo sfuma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono fuggiti a mani vuote gli autori dell’assalto al bancomat dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo di via Kennedy a Villa Castelli, messo a segno venerdì notte. I banditi hanno fatto esplodere lo sportello automatico con la “tecnica della marmotta”, generando un forte boato, che ha spaventato tutti i residenti della zona e mandato in frantumi i vetri di una Alfa Mito, parcheggiata a circa un metro e mezzo dalla banca.Sul posto sono intervenute le guardie giurate dell’istituto di vigilanza “La Vedetta”, i militari della compagnia dei carabinieri di Francavilla Fontana e i vigili del fuoco. Al termine del sopralluogo, effettuato nell’area interessata, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e acquisito i filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza della banca e di altri impianti presenti nelle vicinanze. La banca presa di mira è situata nel centro cittadino di Villa Castelli, all’incrocio tra via Kennedy e via De Amicis. La violenta esplosione, avvenuta intorno alle 2,20 della notte di venerdì, ha svegliato i tanti residenti della zona – gettando tutti nel panico per interminabili minuti – e distrutto lo sportello automatico, tanto che i vari pezzi di plastica e cemento sono volati in aria per poi finire sparsi per strada. E come si diceva, anche i vetri di un’auto, un’Alfa Mito lasciata in sosta a pochi passi dalla filiale, sono stati danneggiati. Il boato ha azionato l’allarme della banca, che si è subito attivato e ha trasmesso la segnalazione all’istituto di vigilanza “La vedetta”. Le guardie giurate si sono subito dirette sul posto, seguite dai carabinieri e vigili del fuoco della Città degli Imperiali, ma al loro arrivo i banditi non c’erano più.