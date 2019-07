Scoppia una bombola di gas, villetta distrutta. Si scava tra le macerie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCAVILLA - Scoppia una bombola di gas, probabilmente difettosa, e distrugge una villetta di campagna. E' accaduto questa mattina attorno alle 10 a Francavilla Fontana nei pressi della discarica chiusa situata sulla provinciale per San Vito dei Normanni.Al momento dell'esplosione pare non ci fosse nessuno all'interno della casa di campagna, solitamente utilizzata come villeggiatura da una coppia di coniugi ultranovantenni, che non erano in casa. Sul posto carabinieri, polizia locale e i vigili del fuoco del locale distaccamento, impegnati comunque a scavare tra le macerie e a mettere in sicurezza l'area.