Escrementi di topi nell'armadietto della scuola: scoppia il caos tra i genitori

Escrementi di topi ritrovati nell’armadietto di una classe della scuola dell’infanzia “San Giovanni Bosco” e tra i genitori scoppia il caos. L’allarme è scattato martedì mattina, quando una mamma si è recata a scuola per consegnare il materiale scolastico appena acquistato con i soldi del fondocassa.

Aprendo l’armadietto l’amara sorpresa: escrementi ovunque mentre alcune confezioni di carta igienica erano state rosicchiate dai topi. Evidente, dunque, il passaggio di questi sgraditi animaletti. Si sa che i topi siano animali particolarmente prolifici e con l’abitudine e muoversi in grandi branchi.

Il tam tam sulle chat

Così, dopo un fitto tam tam nelle varie chat di whatsapp dell’istituto, sono partite le prime segnalazioni verso insegnanti e dirigente scolastico. Immediatamente dal plesso, che fa capo al Comprensivo Santa Chiara, è partita la richiesta di S.O.S agli uffici comunali. Le squadre specializzate, dopo un primo sopralluogo, hanno ritenuto di dover subito intervenire effettuando una sanificazione dell’intera aula nel pomeriggio di martedì. «Nel frattempo i nostri bambini sono stati trasferiti in palestra - racconta un genitore - ma poco dopo, hanno fatto rientro in classe come se nulla fosse accaduto. L’aria però era ancora irrespirabile e il disappunto è stato manifestato agli operatori della ditta anche dalle insegnanti».

Le preoccupazioni

Davanti ai cancelli della materna, si è sparsa la voce e alcune mamme preoccupate hanno preferito non far entrare a scuola i propri figli. «Una presenza fastidiosa, - aggiunge un altro genitore - ma anche molto pericolosa quella dei topi, che non può essere assolutamente sottovalutata nella sua valenza negativa sotto il profilo igienico sanitario, per il semplice motivo che i topi, le urine e i loro escrementi possono trasmettere malattie importanti». Nella scuola materna San Giovanni Bosco, così come nelle vicine sedi della scuola Piaget e dei due plessi della primaria Don Milani, sarà eseguito sabato mattina un radicale intervento di derattizzazione e sanificazione dei locali da parte della ditta incaricata dal Comune. Per scoraggiare l’arrivo di altri topi e cercare di mandare via quelli già presenti, sono state posizionate all’interno della scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco diverse trappole.

«E’ solo grazie all’intervento del dirigente scolastico - racconta un altro genitore -, che ringraziamo, che tutto si è svolto in tempi rapidissimi. Le operazioni, ci è stato assicurato, inizieranno nel pomeriggio di venerdì e proseguiranno nella giornata di sabato. Oltre alla ditta specializzata, saranno impegnati anche il personale della ditta Ecotecnica e della Brindisi Multiservizi perché le operazioni di disinfestazioni saranno estese anche al giardino. Ci aguriamo che già nella giornata di lunedì la situazione possa tornare alla normalità. In questo modo i nostri bambini potranno continuare a fare lezioni in un luogo sicuro e pulito».