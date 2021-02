Esce fuori strada a causa della nebbia e si schianta contro un albero: ferito in ospedale

SAN DONACI - Incidente alle prime ore del mattino lungo la provinciale Tuturano – San Donaci. Un uomo alla guida di una Fiat Punto di colore scuro è uscito fuori strada finendo in un terreno adiacente. Ferito il conducente del veicolo. All’arrivo dei vigili del fuoco la vettura si trovava tra diversi alberi per fortuna senza aver impattato violentemente con questi. I pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo mentre il conduvcente è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. A provocare l’incidente tanto l’asfalto reso viscido dall’umidità della notte quanto la nebbia che incombeva in quelle ore. Ulteriori accertamenti sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Ultimo aggiornamento: 14:28

