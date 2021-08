Rave in fase di allestimento con 200 persone scoperto e fermato

Era ancora in fase di allestimento il rave scoperto e bloccato da carabinieri ed agenti della polizia nelle campagna di Erchie, nel Brindisino. Erano circa 200 i giovani che si stavano occupando del montaggio della strumentazione e dell'organizzazione e che sono stati - tutti - identificati dalle forze dell'ordine. Il cui intervento si è dimostrato tempestivo per evitare ogni tipo di problema. Tant'è che tra i presenti identificati non c'è stato neanche un ferito. Proprio in questi momenti sono in corso le ultime fasi di smontaggio dell'impianto audio da parte degli organizzatori, tutto sempre sotto il vigile controllo dei carabinieri del comando provinciale e degli agenti di polizia della Questura di Brindisi.