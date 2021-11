Nell'ufficio postale senza mascherina, minaccia i carabinieri: arrestata una donna

Ha preteso di eseguire operazioni allo sportello dell'ufficio postale senza mascherina, poi ha strattonato e minacciato i carabinieri chiamati dal direttore: una donna di 50 anni è stata arrestata e subito rimessa in libertà a Erchie, in provincia di Brindisi, con l'accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L'intervento dei carabinieri

Il direttore dell'ufficio, dopo aver chiesto alla 50enne di rispettare le regole, ha chiamato i militari dell'Arma denunciando una interruzione di pubblico servizio. All'interno dell'ufficio postale c'era la donna che non voleva utilizzare la mascherina, in violazione delle norme di contenimento del Covid-19 che prescrivono l'utilizzo del dispositivo nei luoghi chiusi. La donna, su disposizione del giudice, è stata poi rimessa in libertà.