Dall’oratorio di Torchiarolo al Quirinale. È stata premiata ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la giovanissima torchiarolese Elisa Palombo, 14 anni, studentessa di liceo al primo anno che grazie alla collaborazione tra l'associazione Libera, la scuola e la parrocchia, ha scoperto la figura di Marcella Di Levrano ne ha scritto e fatto conoscere la storia della giovane donna uccisa dalla Sacra Corona Unita perché aveva deciso di collaborare con le Forze dell'Ordine. “Siete testimoni di solidarietà” ha commentato il presidente della Repubblica nel premiare i giovani Alfieri. E proprio sulla solidarietà e sulla memoria si è sviluppato il lavoro di Elisa, colpita dalla storia della giovane vittima di mafia. Come ogni anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto di individuarne alcuni e di nominarli Alfieri della Repubblica. Sono 29 e sono stati ricevuti ieri mattina al Quirinale, per la consegna dei relativi attestati che valorizzano le azioni di volontariato, gli esempi di cittadinanza attiva, così come le storie di ragazzi che hanno saputo trasformare la passione per la scrittura o per le scienze in un “ponte” per ridurre le disuguaglianze. I casi scelti non costituiscono tuttavia esempi di azioni rare, ma sono rappresentativi di comportamenti diffusi, di solidarietà spontanea: azioni e sentimenti da incoraggiare per diffondere tra i giovani quei valori che possono consentire loro di farsi costruttori di un futuro sostenibile, adulti consapevoli dell'importanza della solidarietà in un mondo attraversato da conflitti, cambiamenti climatici, crisi ambientali.

Le motivazioni

L’attestato d’onore alla giovanissima Elisa Palombo di Torchiarolo è una nomina ed un premio arrivati a sua insaputa: “Per aver ridato voce, attraverso la sua penna, a una giovane vittima di mafia, una giovane uccisa per aver avuto il coraggio di allontanarsi da ambienti criminali, rompendo la logica di omertà e di intimidazione”. E non è la prima volta che Elisa si occupa di violenza di genere; due anni fa aveva scritto una poesia su Mahsa Amini, la giovane donna curda arrestata e uccisa per essersi opposta all'hijab obbligatorio. “Ho saputo in parrocchia dell’attestato – ha raccontato Elisa raggiunta telefonicamente – e non sapevo nemmeno che il mio lavoro era stato inviato al presidente; ho conosciuto la storia di Marcella di Levrano durante un approfondimento fatto a scuola con l’associazione Libera; mi piace moltissimo scrivere”. Elisa è una ragazza impegnata come catechista ed educatrice di Azione Cattolica. Grazie alla collaborazione tra l’associazione Libera, la scuola e la parrocchia, ha scoperto la figura di Marcella Di Levrano, giovane donna uccisa dalla Sacra corona unita il 5 aprile 1990 perché aveva deciso di collaborare con le forze dell’ordine per riscattarsi da una esistenza difficile, segnata dalla vicinanza ad ambienti malavitosi. Anche l’amministrazione comunale di Torchiarolo aveva manifestato orgoglio per la giovane concittadina a margine della notizia sull’onorificenza destinata alla studentessa torchiarolese che ha promesso d continuare a scrivere e a raccontare le sue sensibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA