Per la presidenza della Provincia di Brindisi sarà scontro tra Matarrelli e Palmisano

Sarà sfida per la presidenza della Provincia di Brindisi tra i due sindaci di Mesagne e Ceglie Messapica Toni Matarrelli ed Angelo Palmisano.

Proprio questa mattina, infatti, scadevano i termini per la presentazione delle candidature. Matarrelli, che corre per Pd, Psi, Europa Verde e civiche, già ricopre il ruolo di presidente facente funzioni della Provincia dopo le dimissioni di Riccardo Rossi, che ha scelto di dedicarsi a tempo pieno al Comune di Brindisi. Palmisano, invece, corre per Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Idea e Udc. Il centrodestra, che partiva dalla rottura delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di dicembre, alle quali FdI si era presentato in autonomia, è riuscito a raggiungere l'accordo e si presenta quindi compatto.

APPROFONDIMENTI TARANTO Amministrative di primavera: corsa a due. Scelto Egidio Albanese per...

Fuori i Cinque Stelle

Restano fuori i 5 Stelle che non possono contare neanche su un sindaco (dunque non hanno a disposizione nessun candidato) e dunque dovranno scegliere se restare fuori dai giochi o sostenere uno dei due sfidanti. Il fronte interno dei contiani, in particolare i parlamentari Giovanni Luca Aresta e Valentina Palmisano, spinge per il sostegno a Matarrelli e per l'accordo con il centrosinistra.