Brindisi, il premier albanese Edi Rama: «Ora un museo e una giornata per la nostra memoria comune»

Il progetto di trasformare il 7 marzo in una giornata nazionale dedicata all'incontro tra il popolo albanese e quello italiano, replicando ogni anno la visita delle rappresentanze ufficiali albanesi in Puglia, a Brindisi. E un museo "perché i vostri figli e i nostri figli conservino per sempre la memoria dell'accoglienza del popolo brindisino". Sono le proposte che il premier albanese Edi Rama ha condiviso questa mattina nel corso della tappa brindisina della due giorni di celebrazioni per il trentennale dell'esodo albanese in Puglia.

Edi Rama, accolto dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dalla presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, dal sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e dall'ex sindaco Giuseppe Marchionna, che coordinò l'accoglienza in quei giorni del 1991, ha poi scoperto la targa che da oggi intitola agli albanesi il portico esterno della sede dell'Autorità portuale.