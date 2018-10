Due guerre mondiali, la fame e il boom economico: Maria Carmela compie 105 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa grande, a Ostuni, per i 105 anni della signora Maria Carmela Di Stefano. ll sindaco di Ostuni Gianfranco Coppola ha accolto a Palazzo di Città l'ultracentenaria accompagnata dalla figlia Antonia. La signora Maria Carmela ha ricevuto gli auguri dal primo cittadino e dall’assessore al Turismo e alla Cultura Vittorio Carparelli, felici di dare il benvenuto alla donna più longeva residente a Ostuni.Nata il 26 ottobre del 1913 a Rocchetta Sant’Antonio, quindi originaria della Provincia di Foggia, Maria Carmela Di Stefano conduce una vita semplice, resa particolarmente dura dalle avversità economiche causate dalle due Guerre Mondiali. Infatti, a seguito della Seconda, si trasferì assieme al marito a Milano in cerca di una prospettiva migliore rispetto a quello che poteva offrire l’hinterland foggiano. Dopo aver svolto prevalentemente lavori stagionali in campagna, nel capoluogo lombardo Maria Carmela si è dedicata esclusivamente alla famiglia.