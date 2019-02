Due cagnolini finiscono in un pozzo: salvati dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN PIETRO - Una storia a lieto fine: due cagnolini finiscono in un pozzo e vengono salvati dai pompieri. È successo a San Pietro, in località contrada Fauso. I due cagnolini erano finiti in un pozzetto di acque reflue situato in un terreno adiacente la sede stradale. A notare i cagnolini è stato un passante che, attirato dai loro guaiti, ha contattato i vigili del fuoco che sono immediatamente intervenuti e nel giro di poche decine di minuti hanno tratto in salvo le bestiole.