Nel garage 27 chili di droga, una pistola e denaro contante: 42enne in carcere

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Oria (Brindisi) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All'interno di una vecchia officina meccanica, e di altri locali adiacenti che gli inquirenti ritengono venissero utilizzati dall'uomo, i finanzieri hanno scoperto oltre 27 chili di droga tra eroina, cocaina e marijuana.

Due pistole e soldi

Durante le prime fasi di accertamento i militari hanno ritrovato due pistole scacciacani, oltre 5 chili di eroina suddivisa in 5 panetti occultati in un sottoscala tra scatoloni e pezzi di ricambio, 0,6 grammi di cocaina e 1.900 euro in banconote di piccolo taglio. Con il supporto di un cane antidroga le forze dell'ordine hanno scoperto in un magazzino nei pressi dell'area di lavoro del 42enne, anche 21 chili di marijuana ed ulteriori 3,4 grammi di eroina.