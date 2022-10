Droga, giovane morto di overdose: arrestata coppia di pusher

BRINDISI - Avrebbero ceduto una dose letale di eroina che avrebbe causato del decesso di un giovane. In due finiscono in carcere. Il 21 ottobre scorso, infatti, nel corso delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Brindisi, conseguenti al decesso per overdose da eroina di un 24enne di San Vito dei Normanni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno tratto in arresto in flagranza di reato una coppia, residente a Francavilla Fontana, trovata in possesso di 75 grammi di eroina, 10,7 grammi di cocaina, materiale atto al taglio e al confezionamento del narcotico e più di mille euro in denaro contante, suddiviso in banconote di vario taglio.

Le indagini

L’intensa e immediata attività investigativa, coordinata dal pm Giovanni Marino, ha consentito di acquisire una serie di minuziosi elementi per risalire all’identità della coppia, verosimilmente responsabile della cessione della dose di eroina poi risultata letale per la vittima e per cui risponderanno anche del reato di morte come conseguenza di altro delitto. La ricostruzione delle ultime ore di vita del giovane ha consentito, tra l’altro, di accertare le responsabilità di una terza persona in merito al delitto di omissione di soccorso. Il procedimento è tuttora nella fase delle indagini preliminari e l’arresto è stato convalidato dal Gip presso il Tribunale di Brindisi. A fare chiarezza sulla tragedia anche l'autopsia disposta sul corpo del ragazzo di 24 anni, che nel pomeriggio dell'8 ottobre scorso venne trovato morto nella casa dei suoi genitori in via Caravaggio, zona Santa Rita, a San Vito dei Normanni dov’era tornato per un breve periodo in occasione della Cresima del fratello. Da tempo, infatti, si era trasferito al Nord per motivi di lavoro, più precisamente a Ravenna. I suoi familiari hanno trovato il ragazzo disteso ed esanime nel suo letto

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.