Droga, armi e furti: eseguito in Veneto l'arresto dell'ultimo uomo mancante all'appello

BRINDISI - I carabinieri di San Vito, in collaborazione con i militari di San Donà di Piave (Venezia), hanno arrestato Korado Shahini, 23enne, di origine albanese, residente a Carovigno, sfuggito alla cattura la notte di mercoledì 18 luglio scorso. L’uomo si era rifugiato a San Donà di Piave, grosso centro dell’area metropolitana di Venezia. Non è improbabile che, a causa dell’ingente schieramento di forze, della presenza dell’elicottero, dei posti di blocco e delle pattuglie con unità cinofile che avevano cinturato l’intera area urbana di Carovigno, l’albanese avesse deciso di abbandonare la città per recarsi al nord, confidando nel fatto di poter contare su appoggi da parte di connazionali e altre persone amiche su cui fare pieno e sicuro affidamento. A San Donà di Piave l’uomo si era sistemato in un appartamento residenziale del centro città, ospite di una ragazza romena e di suoi connazionali. Nello stesso palazzo dove ha trovato rifugio, precisamente nell’appartamento di fronte, qualche giorno addietro era stato arrestato un suo connazionale con 100 grammi di cocaina. Shahini invece, è stato fermato vicino a un bar sempre nel centro di San Donà di Piave, dove aveva appena preso un caffè.