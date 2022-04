Droga, operazione dei carabinieri a Brindisi: 8 arresti

Otto arresti sono stati eseguiti questa mattina all'alba dai carabinieri della compagnia di Brindisi nell'ambito di una indagine che ha sgominato un traffico di droga in provincia e in particolare sul territorio di San Pietro Vernotico. Sei persone sono finite in carcere e due ai domiciliari. Per altre due persone è stato disposto l'obbligo di dimora. Le ordinanze sono state firmate dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura di Brindisi.

L'operazione

L'operazione antidroga è stata compiuta in provincia di Brindisi da parte dei carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi nei confronti di dieci persone. Gli arresti sono avvenuti tra i comuni Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, Ostuni e San Donaci. I militari hanno eseguito numerose perquisizioni. A supporto del Compagnia di Brindisi è intervenuto anche lo squadrone carabinieri eliportato Cacciatori «Puglia» e i nuclei Cinofili di Modugno (Bari).