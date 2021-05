Traffico di droga, armi e riciclaggio: 29 arresti

Ventinove persone sono state arrestate all'alba di oggi dai carabinieri della compagnia di Brindisi e dai colleghi di Bari, Trani, Taranto, Lodi e Cesena. Sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, furti di autovetture, ricettazione, riciclaggio ed estorsioni, nonché per reati in materia di armi.

L'inchiesta

Le indagini sono state dirette dalla Procura di Brindisi, e le ordinanze emesse dal locale ufficio del giudice per le indagini preliminari. Dei 29 arresti, 19 sono stati disposti in carcere e 10 ai domiciliari. Nel corso del blitz è stata sequestrata un'impresa specializzata nella rottamazione e nella radiazione dei veicoli, nonché nel soccorso stradale, con sede a Brindisi.