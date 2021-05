Le dosi di droga vendute in una villa: condannata una coppia

Avevano scelto una villa sperduta nelle campagne di Canale di Pirro, borgo collinare di Fasano, in provincia di Brindisi, per impiantarci una vera e propria centrale dello spaccio ma nel settembre scorso i carabinieri dellacCompagnia di Monopoli l’aveva intercettata e, dopo aver fatto irruzione nel casolare, arrestata. Ora è arrivato il conto della giustizia per la coppia. Al fermo è seguito il processo e qualche giorno fa la condanna. Giorgio Picca, 35 anni, barese ma da tempo residente a Fasano, è stato condannato a sette anni di reclusione e al pagamento di una multa di 32mila euro. La sua convivente, Eugenia Schiavone, 27 anni, fasanese, è stata invece condannata a sei anni e 4 mesi oltre che a 28mila euro di multa. I due erano difesi dall’avvocato Umberto Sforza.

Le indagini

Come detto furono i militari della compagnia di Monopoli ad individuare quello che era ormai diventato un vero e proprio bazar della droga a cui si approvvigionavano assuntori di Monopoli, Alberobello, Locorotondo e Fasano. Proprio seguendo alcuni di questi i militari monopolitani individuarono il posto e prepararono l’intervento. Così, nel corso dell’apposito servizio antidroga, venne arrestata la coppia di conviventi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, entrambi già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti in materia di stupefacenti, disoccupati, furono sorpresi dai militari durante un blitz in una abitazione isolata, dalla quale, appunto, era stato notato un sospetto e continuo andirivieni di giovani provenienti da vari comuni della zona.